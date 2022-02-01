Не только самоубийство: в полиции назвали возможные версии смерти боксера Вирчиса

Полиция проверяет две возможные версии смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса. 28 января случайные прохожие обнаружили его тело в Днепровском районе Киева.

В частности, речь идет о совершении самоубийства или же доведении до самоубийства. Следователи продолжают опрашивать родных, друзей и знакомых Владимира Вирчиса, а также всех свидетелей и очевидцев.

— Проверяется информация о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства, — говорится в сообщении.

Окончательное процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых следственных действий. В настоящее время уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой Самоубийство.

Смерть Владимира Вирчиса

О том, что умер известный украинский боксер Владимир Вирчис, стало известно утром 28 января. Ночью в полицию обратился случайный прохожий, увидевший мужчину повешенным.

Уже утром об исчезновении мужа сообщила супруга Владимира Вирчиса, и после проверки описания информация подтвердилась.

Для установления точной причины смерти тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Отдельно осуществляется проверка всех вещественных доказательств, обнаруженных на месте, где нашли боксера.

Фото: Владимир Вирчис