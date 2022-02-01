В Черкасской области пенсионера подозревают в убийстве 28-летнего мужчины, чей труп случайно обнаружили в его доме.

Инцидент произошел в конце января в селе Червоная Слобода. По данным следствия, погибший хорошо знал 61-летнего мужчину, и они часто выпивали вдвоем.

В один из таких вечеров между ними возник конфликт, и чтобы усмирить гостя, пенсионер ударил его по голове тяжелым предметом.

По результатам судмедэкспертизы, 28-летний мужчина погиб в тот же вечер. Его труп через несколько дней после этого случайно увидели соседи, которые зашли к пенсионеру в гости.

Не поделили рюмку: под Черкассами пенсионер до смерти забил 28-летнего мужчину / 2 фотографии

Что говорят в полиции

По предварительным данным, своей причастности к избиению товарища 61-летний мужчина не отрицал.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

В ближайшее время суд изберет пенсионеру меру пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.