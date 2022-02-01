Ногой в лицо ради развлечения: в Киеве разыскивают мужчину, жестоко избившего двух женщин

В Киеве сразу две пожилые женщины пострадали в результате жестокого нападения незнакомца. Мужчина с особым цинизмом избил пенсионерок и сбежал.

Оба инцидента произошли в Оболонском районе столицы. Оксану Леонидовну нашли на снегу всю в крови: женщина едва дышала, но оставалась в сознании.

Скорую для пенсионерки вызвали случайные прохожие. По словам сына пострадавшей женщины, нападение совершил настоящий маньяк.

– Сломана челюсть в двух местах, массивная отечность лица. Характер травм – это реально избивали ногой. Был минуты две, с большого размаха. Это псих, это больной на голову человек, — рассказал журналистам мужчина.

Вторая бабушка в результате нападения незнакомца пострадала не меньше, сейчас она также находится под наблюдением медиков. Местные жители говорят, что после случившегося боятся выйти на улицу.

Установленные недавно камеры уличного наблюдения давно открутили и украли, а на этот раз они очень бы понадобились, чтобы разыскать маньяка.

– Мужчина подскочил к женщине и несколько раз нанес ей удары. После чего через некоторое время на соседней улице он снова напал еще на одну женщину, — подтвердили в полиции.

Уже установлено, что злоумышленник нападал на беззащитных пожилых женщин вовсе не ради наживы, а скорее ради развлечения. Пострадавшие подтвердили, что он даже не пытался забрать у них мобильные телефоны, кошельки или драгоценности.

Пока за жизни пожилых женщин продолжают бороться медики, полиция разыскивает подозреваемого в их циничном избиении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Только по этой статье маньяку светит три года тюрьмы. А если состояние бедных женщин ухудшится – может оказаться за решеткой на все восемь.