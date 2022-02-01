Приходил за конфетами: под Житомиром разыскали 19-летнего вандала, разрушившего 14 могил

В селе под Житомиром задержали 19-летнего парня, который разбил и повредил четырнадцать могил на местном кладбище. Подозреваемый может отделаться штрафом или арестом на полгода.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на кладбище села Слобода-Селец. Местные жители обратились в полицию, когда увидели разрушенные могилы своих родных.

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В ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что к преступлению может быть причастен 19-летний житель. В совершенном парень признался, однако объяснить мотив своих действий не смог.

Полицейским рассказал, что систематически приходил на кладбище, чтобы собрать с могил сладости. Был ли парень в состоянии опьянения во время надругательства над могилами, не сообщается.

Уголовное производство ч.1 ст. 297 (Надругательство над местом захоронения) УК Украины.

Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы, однако подозреваемый, признавая свою вину, может получить наказание в виде штрафа или ареста на шесть месяцев.

Фото: Факты Житомира