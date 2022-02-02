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Под смех друзей: 21-летний мариуполец ради хайпа в TikTok бросил с балкона топор

Наташа Тарчевська редактор ленты
Под смех друзей: 21-летний мариуполец ради хайпа в TikTok бросил с балкона топор

В Донецкой области к ответственности привлекли 21-летнего парня, который ради хайпа в интернете решил бросить с балкона топор. Он хотел, чтобы видео стало вирусным и помогло ему стать популярным.

Инцидент произошел 1 февраля в Мариуполе в многоэтажке на проспекте Нахимова. Местные сообщества в соцсетях опубликовали ролик, где парень под одобрительные крики и смех друзей бросает топор с балкона своей квартиры.

Вероятно, он хотел попасть в дерево, однако топор пролетел мимо. К счастью, под окнами в тот момент никого не было, потому обошлось без жертв.

Установив дом, где проживает “интернет-звезда”, правоохранители задержали его за считанные минуты.  В разговоре с полицейскими парень сознался, что таким образом хотел “пошутить” и не планировал причинить вреда прохожим.

— Я выбросил топор в окно с целью снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь, — заявил он.

Полицейские составили на 21-летнего парня админпротокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство). За совершенное ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и админареста.

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Источник: Нацполиция

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