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Разочаровался в “русском мире”: в Луганской области задержали сбежавшего из “ЛНР” боевика

Илья Нежигай редактор ленты
Разочаровался в “русском мире”: в Луганской области задержали сбежавшего из “ЛНР” боевика

Служба безопасности Украины и военные Вооруженных Сил задержали вблизи поселка Екатериновка, что на Луганщине, боевика террористической организации “ЛНР”.

По данным правоохранителей, мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, потому что разочаровался в идеях “русского мира”.

Задержанным оказался житель Попаснянского района. После отбывания наказания в 2016 году он присоединился к боевикам.

В террористической группировке им. Платова он получил прозвище Малек и занимал должность стрелка, снайпера и гранатометчика.

— Принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганщины,  — рассказали правоохранители о злоумышленнике.

В ходе своей террористической деятельности боевика успели наградить нагрудным знаком НВФ “Гвардия” и памятным знаком “Солдат Славы”.

Сам задержанный объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

Террористу сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ближайшее время суд будет избирать боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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