Смертельное ДТП в Днепре: легковушка влетела под прицеп грузовика

В Днепре на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского ночью 2 февраля в 00.52 произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, еще один получил травмы.

Среди погибших – водитель 1984 года рождения и пассажир, личность которого еще устанавливается.

Chery Tiggo влетела под прицеп грузовика Renault Magnum. Тела погибших зажали конструкции поврежденного авто, поэтому на место аварии вызвали спасателей.

К моменту их прибытия работники скорой помощи госпитализировали пострадавшего пассажира Сhery, 1984 года рождения, в городскую клиническую больницу №16.

Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа фуры и деблокировали тела двух человек.

Они также отключили аккумуляторные батареи транспортных средств во избежание возгорания.

Работники патрульной полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.