Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Днепре: легковушка влетела под прицеп грузовика

Валентина Летяк редактор ленты
Смертельна ДТП у Дніпрі:

В Днепре на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского ночью 2 февраля в 00.52 произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, еще один получил травмы.

Среди погибших – водитель 1984 года рождения и пассажир, личность которого еще устанавливается.

Chery Tiggo влетела под прицеп грузовика Renault Magnum. Тела погибших зажали конструкции поврежденного авто, поэтому на место аварии вызвали спасателей.

К моменту их прибытия работники скорой помощи госпитализировали пострадавшего пассажира Сhery, 1984 года рождения, в городскую клиническую больницу №16.

Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа фуры и деблокировали тела двух человек.

Они также отключили аккумуляторные батареи транспортных средств во избежание возгорания.

Смертельна ДТП у Дніпрі:

Работники патрульной полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Читайте
ДТП с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп: врач рассказал о состоянии пострадавших

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка