В Кропивницком произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать взрыв газа.

Инцидент произошел 2 февраля около 16.00 в одном из домов возле ЗАГСа по улице Попова.

С пламенем на втором этаже боролись 28 спасателей, были привлечены семь единиц спецтехники ГСЧС. По состоянию на 17.00 пожар был ликвидирован. Известно, что в результате возгорания пострадали 20 квартир, более 70 окон были выбиты.

Соседи слышали звук взрыва: в Кропивницком горела многоэтажка, есть жертвы / 3 фотографии

Что известно о пострадавших

Как сообщают местные издания, 2 февраля у подъезда стояла машина газовой службы и проводились работы. Случайные очевидцы заверили, что слышали звук взрыва.

В результате пожара погиб мужчина, который находился в квартире, где, вероятно, и произошел взрыв. Двое детей и работник газовой службы госпитализированы.

13-летняя девочка с серьезными повреждениями находится в ожоговом центре областной больницы. 8-летнюю девочку пришлось везти в реанимацию: медики констатировали 30% ожогов тела ребенка.

Отмечается, что жители пострадавшего от пожара дома смогут отселиться. По предварительной информации, их готовы принять в одной из гостиниц Кропивницкого.

Источник: Гречка