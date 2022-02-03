Четырех из шести пострадавших в ДТП на трассе Львов – Краковец 3 февраля после оказания амбулаторной помощи отпустили из больницы домой.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении города Львов.

По словам врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения Юрия Флиса, пострадавшим – от 19 до 65 лет.

Сейчас 35-летнюю женщину с открытым переломом костей носа госпитализировали в отделение отоларингологии.

А женщина 1968 года рождения находится на дообследовании из-за подозрения на открытый перелом костей черепа. Сейчас ей проводят компьютерную томографию.

– Остальных пациентов с легкими травмами головы – ушибами мягких тканей лица – после амбулаторной помощи отпустили домой, – отметил Юрий Флис.

Напомним, что ДТП на трассе Львов – Краковец произошло в 07.42 3 февраля. Там столкнулись маршрутный автобус IZUZU сообщением Львов-Зелив и легковой автомобиль Skoda Octavia.

ДТП на трассе Львов – Краковец: в больнице остается двое пассажиров автобуса / 3 фотографии

39-летний водитель легковушки погиб на месте. В больницу госпитализировали шесть человек, которые находились в салоне автобуса.

Несколькими часами ранее произошло ДТП в Польше с участием автобуса Ивано-Франковск – Варшава с 27 пассажирами в салоне.

Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок.

Несколько человек получили незначительные порезы или легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение города Львов

Фото: ГСЧС, Нацполиция