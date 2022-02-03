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Факты / Происшествия

На Ровенщине столкнулись поезд и грузовик с прицепом: пострадал машинист

Валентина Летяк редактор ленты
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка

В городе Дубно Ровенской области ночью 3 февраля, около 1.58, произошло ДТП с участием поезда и грузовика.

Столкновение пассажирского поезда сообщением Киев – Ивано-Франковск и грузового автомобиля SCANIA с прицепом произошло по улице Мостовая на регулируемом железнодорожном переезде.

В результате ДТП пострадал машинист. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали мужчину из покареженного локоматива поезда.

Врачи укололи пострадавшему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 м несли мужчину к скорой.

Сейчас машинист в больнице, его состояние оценивают медики.

В результате столкновения повреждены локомотив и прицеп грузовика.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Ровенщине столкнулись поезд и грузовик с прицепом: пострадал машинист / 4 фотографии

Для ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлекались две единицы спецтехники и 10 спасателей.

А в соседней Ивано-Франковской области сегодня утром на дороге вблизи областного центра легковой автомобиль перевернулся в кювет.

Водителя зажало в салоне, спасатели деблокировали его с помощью специального инструмента и передали медикам.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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