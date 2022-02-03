На автодороге Львов – Краковец в селе Рясное-Русское Львовского района столкнулись маршрутный автобус ISUZU сообщением Львов – Зелив и легковой автомобиль Skoda Octavia.
39-летний водитель легковушки погиб на месте. 47-летнего водителя автобуса и пятерых пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали во Львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07.42 3 февраля.
Погибшего из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента деблокировали работники пожарно-спасательного отделения.
Также представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание легкового автомобиля.
Всего к ликвидации последствий ДТП привлекли восемь спасателей и две единицы спецтехники.
Как предварительно установили правоохранители, столкновение с автобусом произошло, когда водитель Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации события.
Вырезать тело погибшего водителя с помощью спецоборудования спасателям пришлось и после ДТП в Ивано-Франковской области 31 января.
В тот день в селе Стримба столкнулись сразу три автомобиля, после чего одно из транспортных средств загорелось.
В больницу госпитализировали двух человек.
Источник: ГСЧС, Нацполиция
Фото: Игорь Зинкевич, ГСЧС, Нацполиция