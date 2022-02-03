В Польше автобус Ивано-Франковск – Варшава с 27 пассажирами в салоне съехал в кювет и перевернулся на бок.
Транспортное средство продолжало скользить, пока в нескольких метрах не уперлось крышей в дерево.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.10 в Коления-Седлищки Люблинского воеводства.
Несколько человек получили незначительные порезы или легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте происшествия.
Как установили спецслужбы, автобус двигался в направлении Люблина. За рулем находился 57-летний гражданин Украины.
ДТП произошло, когда водитель не справился с управлением. На момент аварии мужчина был трезв.
Одни из пассажиров ехали на работу, другие – в аэропорт Варшавы, откуда должны были продолжить путешествие. Им предоставили альтернативный транспорт.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого происшествия.