В Польше автобус Ивано-Франковск – Варшава с 27 пассажирами в салоне съехал в кювет и перевернулся на бок.

Транспортное средство продолжало скользить, пока в нескольких метрах не уперлось крышей в дерево.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.10 в Коления-Седлищки Люблинского воеводства.

Несколько человек получили незначительные порезы или легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

Как установили спецслужбы, автобус двигался в направлении Люблина. За рулем находился 57-летний гражданин Украины.

ДТП произошло, когда водитель не справился с управлением. На момент аварии мужчина был трезв.

Одни из пассажиров ехали на работу, другие – в аэропорт Варшавы, откуда должны были продолжить путешествие. Им предоставили альтернативный транспорт.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого происшествия.