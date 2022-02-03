В Ивано-Франковской области задержан 25-летний мужчина, который планировал убийство своих родителей. Сначала он набросился на них с ножом, после чего поджег их общий дом.

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля в селе Старый Косов. По данным следствия, в тот вечер горе-сын, будучи пьяным, устроил дома скандал.

Порезал мать и поджег дом: 25-летний прикарпатец пытался убить своих родителей / 5 фотографий

Когда родители пытались его утихомирить, муж схватил кухонный нож и нанес своей матери серию ударов. Пытаясь спасти жену, отец нападающего не заметил, как тот начал разбрасывать в комнатах бутылки с легковоспламеняющимся веществом.

Уже через мгновение 25-летний мужчина поджег дом и выбежал на улицу. На странный шум среди ночи сбежались соседи: именно они помогли супругам спастись из пламени и вызвали спасателей.

— В результате пожара полностью уничтожено домовладение, пострадавшие родители доставлены в медучреждение: у матери травмы от ножевых ранений, у отца – ожоги тела, — говорится в сообщении.

На момент прибытия правоохранителей горе-поджигатель все еще находился на своем дворе и убежать не пытался. Что явилось причиной его действий, не сообщается. После проведения экспертизы стало ясно, что у мужчины обнаружили 0,74 промилле.

Что говорят в полиции

В настоящее время уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Если при следствии будут установлены дополнительные обстоятельства, количество статей может увеличиться.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.