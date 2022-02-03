Раздел и сбросил с дамбы: в Павлодаре 19-летний парень с другом ограбил незнакомца

В Днепропетровской области задержан 19-летний парень, который вместе с пособием совершил жестокое нападение на вдвое старшего мужчину. Без сознания и ограбления его сбросили вниз с дамбы.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Павлограде. 46-летний мужчина возвращался с празднования домой. В парке 1 мая у пешеходного моста на него с кулаками набросились двое незнакомцев.

От количества ударов в голову мужчина потерял сознание, и тогда 32-летнее руководство юного грабителя вынул отобравший у жертвы мобильный телефон, ценные вещи и даже верхнюю одежду.

После этого нападавшие сбросили без сознания мужчину с дамбы, а сами сбежали с награбленным. К утру пострадавшего нашли случайные прохожие, которые вызвали скорую. Жизнь 46-летнего мужчины удалось спасти.

На розыск циничных грабителей полиция потратила месяц: обоих подозреваемых нашли и задержали по месту жительства. У них были изъяты вещественные доказательства – ценные вещи пострадавшего мужчины.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Суд уже избрал 19-летнему и 32-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога.

Если вина мужчин будет доказана, за совершенное им грозит от семи до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.