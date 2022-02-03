В 08.30 3 февраля в Кропивницком продолжит работу штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации после взрыва в жилом доме, где погиб один человек и еще трое травмированы.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям должна предоставить свои выводы, чтобы городская власть могла принять необходимые решения.

Жильцов дома, чьи квартиры пострадали в результате взрыва, отселили в местную гостиницу Турист, а управление торговли горсовета обеспечило питание.

Подразделения ГСЧС помогают коммунальным службам разбирать строительные конструкции. Также на месте происшествия развернут пункт обогрева.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям привлекла трех психологов, чтобы помочь людям, находящимся в шоковом состоянии и имеющих признаки истерики, справиться с травматическим опытом.

Напомним, что взрыв в Кропивницком произошел в 15.59 2 февраля на втором этаже девятиэтажного жилого дома.

Один человек погиб. Еще трех человек, среди которых были две несовершеннолетние девочки, госпитализировали в медицинские учреждения.

Удалось спасли восьмерых человек, еще 27 эвакуированы. Пожар, повлекший взрыв, ликвидировали за час.

По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждения получили квартиры в пяти девятиэтажках, повреждена перегородка между двумя квартирами).

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Взрыв в Кропивницком: что происходит на месте происшествия сейчас / 4 фотографии

Чтобы поддержать правопорядок и сохранить имущество граждан, на месте происшествия дежурят дополнительные наряды полиции.

Коммунальные службы предоставляют людям материалы для утепления окон и помогают ликвидировать последствия разрушений.

По состоянию на вечер 2 февраля за помощью к городским властям обратились жители 36 квартир.

Источник: ГСЧС, Нацполиция, Кропивницкий городской совет

Фото: ГСЧС, Нацполиция, Кропивницкий городской совет