Забыл в гробу перчатки: жителя Одесчины осудили за надругательство над могилой начальника

В Одесской области суд назначил условное наказание мужчине, раскопавшему могилу своего бывшего начальника. Так он хотел убедиться, что тот точно умер.

Инцидент произошел в начале августа 2020 года в Татарбунарах. Подсудимый пришел на местное кладбище ночью, чтобы остаться незамеченным. Лопатой он раскопал могилу и, дойдя до гроба, разбил его верхнюю крышку.

Судья отметил, что мужчина совершил надругательство над могилой своего бывшего начальника из-за неприязненных отношений в прошлом.

— Увидев лицо покойного, он убедился, чей это труп, и закопал могилу. В гробу у головы покойного он оставил резиновые перчатки, которые надевал, когда раскапывал могилу, — говорится в сообщении.

Мать похороненного мужчины на суде заявила, что ее сын умер в июле 2020 года, и с тех пор она каждый день приходила на кладбище. В начале августа вместе с невесткой женщина уехала в Киев, и этим, вероятно, воспользовался подсудимый.

На следующее утро после инцидента матери позвонили из охраны кладбища и сообщили, что на могиле ее сына разбросана земля и перевернуты венки. Женщина срочно вернулась в Татарбунары и обратилась к правоохранителям.

— Полицейские совершили эксгумацию, раскопали могилу и обнаружили, что крышка гроба в области головы разбита, в гробу насыпана земля и лежат резиновые перчатки желтого цвета, — говорится в сообщении.

Подсудимый мужчина полностью признал свою вину и публично попросил прощения у семьи умершего.

В решении суда также указано, что “раскапыватель могил” уже был судим за кражу с проникновением, а также состоит на учете у нарколога с диагнозом опийная наркомания.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой) УК Украины. Кроме двух лет условного наказания, ему также присудили выплатить почти 17 тыс. грн за работу эксперта.

Источник: ЕГРСР