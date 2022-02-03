В Херсонской области жестоко убит 38-летний мужчина. Ему перерезал горло вдвое старший сосед, проживавший неподалеку.

Инцидент произошел в одном из сел Скадовского района. Мужчину нашли во дворе без верхней одежды, а рядом стоял припаркованный автомобиль с открытым багажником.

Когда на место происшествия прибыла полиция, 66-летний сосед погибшего стал давать показания, путаясь в версиях. Он не отрицал, что накануне убийства зашел в гости к знакомому, где они вместе распивали спиртное.

Забыл спрятать тело в багажник: пенсионер пытался избежать наказания за убийство соседа / 3 фотографии

Затем мужчина придумал историю, будто во время застолья в дом 38-летнего мужчины внезапно забежал незнакомец с ножом и перерезал ему горло.

Испуганный сосед “пытался спасти” хозяина дома, поэтому вытащил его во двор и пытался уложить в багажник авто, чтобы доставить в больницу.

Уже в ходе первоочередных следственных действий стало ясно, что эта версия оказалась ложью.

Горе-сосед собственными руками убил младшего приятеля, однако был слишком пьян, чтобы спрятать тело и избавиться от улик. О том, что во дворе остался автомобиль с открытым багажником, он просто забыл.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

66-летний мужчина уже получил сообщение о подозрении, и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Если вина горе-соседа будет доказана, ему может грозить от семи до пятнадцати лет за решеткой. Расследование продолжается.