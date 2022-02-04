На крышу библиотеки: в Киеве пьяный мужчина упал с балкона многоэтажки и остался в живых

В Киеве 27-летний мужчина ночью упал с высоты пятого этажа и остался жив. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Скорую для новолуния вызвала женщина, случайно проходившая мимо дома. Выгуливая своих собак, она услышала громкий удар.

– Он упал как раз с балкона с пятого этажа на крышу библиотеки, а оттуда уже на землю. И с такой силой, что тело вылетело на проезжую часть, – рассказала соседка.

В футболке и шортах мужчина лежал в луже крови и даже не шевелился, только тихо стонал. Испуганные соседи, сбежавшиеся на звуки сирен скорой полиции, были убеждены, что самоубийца не выживет.

Что известно о пострадавшем

27-летний мужчина снимает квартиру в этом доме. Большинство своих соседей он “достал” постоянными вечеринками.

– Он какой-то неблагополучный. Он то ли выпивал, то ли он наркотой кололся, ну что-то с ним было не так, — жалуются жильцы дома.

В тот трагический вечер в его квартире тоже было шумно, и некоторые соседи даже считают, что мужчине “помогли” выйти в окно.

Однако уже на следующий день полицейские установили, что арендатор квартиры выпрыгнул сам. Была ли это случайность или спланирована попытка самоубийства, пока неизвестно.

– Пострадавший отдыхал вместе с друзьями в квартире. В какой-то момент он начал вести себя неадекватно и наконец выпрыгнул из окна. Медики госпитализировали его с признаками алкогольного и наркотического опьянения – сообщили в полиции.

В ближайшее время инцидента будет дана правовая оценка. А вот 27-летний мужчина с переломанными ногами и в сплошных гематомах остается под наблюдением медиков. По их прогнозам, угрозы для жизни пациента нет.