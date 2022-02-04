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Изуродовал лицо и задушил: за убийство сожительницы закарпатец получил 13 лет

Наташа Тарчевська редактор ленты
Изуродовал лицо и задушил: за убийство сожительницы закарпатец получил 13 лет

На Закарпатье перед судом предстал 49-летний мужчина, который задушил и изуродовал лицо своей сожительницы. Следующие 13 лет он проведет в тюрьме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Свою вину в гибели любимой он так и не признал, хотя раньше отбывал 12-летнее наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление.

Изуродовал лицо и задушил: за убийство сожительницы закарпатец получил 13 лет / 2 фотографии

По данным следствия, инцидент произошел 14 сентября в Виноградове. В тот вечер между сожителями возник конфликт.

Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина не хотел спокойно решить проблему, поэтому набросился на женщину с кулаками. Она продолжала сопротивляться, поэтому горе-сожитель задушил ее и оставил тело на полу.

С момента объявления о подозрении 49-летний мужчина находился в СИЗО. Досудебное расследование было завершено в начале декабря, и следователи собрали достаточно доказательств виновности горе-сожителя.

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Источник: Закарпатская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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