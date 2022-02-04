Повис на балконе соседки: в Хмельницком 32-летнего мужчину спасли от самоубийства

Патрульные Хмельницкого спасли жизнь мужчины, который хотел покончить жизнь самоубийством. Он выпрыгнул из окна седьмого этажа, но зацепился за бельевые веревки.

Инцидент произошел вечером 3 февраля в одной из многоэтажек на Гречанах. В полицию позвонил случайный свидетель, который увидел повисшего на веревках человека.

– Мы обошли дом и увидели человека на шестом этаже, точнее, на веревках, которые сушат белье. Надо было действовать немедленно. Нам сразу открыли дверь в подъезд, — рассказал один из патрульных.

Обнаружив правильную квартиру, полицейские разбудили женщину, которая даже не подозревала, что 32-летний сосед сверху повис на ее балконе. Она впустила мужчин в квартиру, чтобы те спасли самоубийцу.

– Полиция зашла и сказала, что у меня за балконом на веревках висит (сидит ли я так и не поняла) человек. Я показала, где балкон, – рассказала соседка.

Патрульные попали на балкон, быстро открыли окно и общими силами затащили мужчину внутрь. Самоубийца был взволнован, поэтому объяснить мотивы своего поступка не смог.

Когда на место происшествия прибыли бригада скорой помощи, 32-летнего хмельничанина передали медикам.