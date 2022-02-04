Тащил за волосы по земле: на Харьковщине мужчина получил два года за избиение сестры

В Харьковской области перед судом предстал 44-летний мужчина, который систематически издевался, избивал и угрожал расправой родной сестре. Следующие два года он проведет за решеткой.

Инцидент произошел в одном из сел Лозовского района. Женщина позволила брату пожить в своем доме, поскольку у того не было ни собственного жилья, ни работы.

Мужчина не хотел “терпеть” постоянные упреки сестры из-за отсутствия заработка и злоупотребления алкоголем, поэтому часто издевался над ней. По данным следствия, он неоднократно избивал женщину и угрожал расправой, если она выгонит его из дома.

В сентябре прошлого года, во время очередного скандала, пьяный мужчина снова стал избивать сестру, и она без верхней одежды выбежала из дома.

Брат догнал ее, повалил на землю и продолжил наносить удары ногами. После этого он протащил женщину за волосы несколько метров по земле. В ту ночь она осталась ночевать на улице, поскольку боялась зайти в свой дом.

Что решил суд

Уголовное производство было открыто по ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК Украины.

Несмотря на то, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ, прокурор настоял на максимальном наказании.

Суд признал 44-летнего мужчину виновным и присудил ему два года тюрьмы. В настоящее время приговор не вступил в силу, поскольку не прошло время апелляционного обжалования.

Источник: Харьковская областная прокуратура