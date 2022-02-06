Из-за “другого цвета кожи”: в Запорожье осудили мужчину, продавшего младенца за $7 тыс.

В Запорожье перед судом предстал мужчина, продавший новорожденного ребенка своей жены. Дочь горе-супруги оценили в $7 тыс.

Инцидент произошел весной 2017 года, однако приговор по делу был вынесен только сейчас. Орджоникидзевский райсуд города признал мужчину виновным и присудил ему пять лет тюрьмы, заменив его на три года испытательного срока.

Младенец на продажу

По данным следствия, подсудимый вместе со своей тогда еще беременной женой решили продать своего ребенка сразу после его рождения.

Переговоры с возможными покупателями они вели в российской соцсети Вконтакте. Причиной отказа от ребенка стало то, что он мог родиться якобы с другим цветом кожи.

Вероятно, речь идет о том, что женщина могла изменить своему мужу, поэтому не хотела воспитывать “чужого” ребенка.

Когда горе-супруги нашли “будущую мать” для младенца, они встретились и обсудили все подробности. Женщина согласилась заплатить $7 тыс. за девочку, которая должна была вот-вот родиться.

Родители планировали потратить эти деньги на новый дом, и таким образом хотели решить свой квартирный вопрос.

Полиция раскрыла преступление

После рождения здоровой девочки и мать и вероятный отец передали ее женщине. Этот факт на суде подтвердил и участвовавший в родах акушер.

Сразу после этого она обратилась в полицию, и супруги были задержаны. Отмечается, что изъятые $7 тыс. в то время составили 185 303 гривен.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми, совершенная в отношении новорожденного ребенка его родителями) УК Украины.

Источник: ЕГРСР