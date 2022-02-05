Ценные вещи не исчезли: 46-летнего охранника из Донетчины нашли с простреленной головой

В Донецкой области 46-летний охранник совершил самоубийство. Мужчину нашли с простреленной головой и ружьем в руках.

Инцидент произошел недалеко от города Бахмут. Утром 5 февраля в полицию обратился владелец дачного дома, который первым обнаружил тело охранника.

Кроме следователей и криминалиста, по указанному адресу прибыло руководство полиции Бахмута. 63-летний пенсионер рассказал, что нанял мужчину, чтобы тот присматривал за его дачей.

После осмотра своего дома он подтвердил, что все ценные вещи и ключи от дома остались на месте. Ружье и другие вещественные доказательства уже направили для проведения ряда экспертиз.

Предварительно уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией Самоубийство.

Все обстоятельства гибели 46-летнего охранника устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.