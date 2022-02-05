В Сумах 38-летняя женщина пожаловалась в полицию, которая из дома сбежала ее 12-летняя дочь. Горе-мать была пьяной и даже не заметила, что девочка все это время была дома.

Сообщение на линию 102 поступило около двух часов ночи 5 февраля. Кроме следователей, по вызову приехали патрульные и ювенальные полицейские.

В квартире 38-летней матери правоохранители обнаружили горы старья и полную антисанитарию. Женщина заверила, что накануне поругалась со своей дочерью, что заставило ребенка собрать вещи и скрыться из дома.

Плакала в другой комнате: в Сумах пьяная мать вызвала полицию, потому что дочь ушла из дома / 2 фотографии

— Среди ночи полицейские опрашивали возможных свидетелей, соседей, а также звонили по телефону родственникам и друзьям девочки, — говорится в сообщении.

Однако уже впоследствии выяснилось, что в квартире еще одна комната, где и сидела заплаканная 12-летняя девочка. Она заверила, что в тот вечер из дома не уходила.

На пьяную мать полицейские составили сразу два админпротокола: по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Есть ли у девочки отец, не отмечается.

В ближайшее время будет решен вопрос об изъятии ребенка органами опеки.