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Истекал кровью на глазах друга: в Полтаве пьяный пенсионер устроил резню в ТЦ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Истекал кровью на глазах друга: в Полтаве пьяный пенсионер устроил резню в ТЦ

В Полтаве 63-летний пенсионер устроил резню в торговом центре. В результате нападения один мужчина погиб, его товарища спасли медики.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ТЦ Мир в микрорайоне Левада. Пенсионера с окровавленным ножом задержали на месте происшествия.

Что видели свидетели

По предварительной версии, конфликт между мужчинами произошел внутри торгового центра у входа в один из супермаркетов.

Были ли мужчины знакомы между собой, пока неизвестно. 63-летний мужчина первым подошел к двум товарищам и стал их обзывать.

Когда его попросили отойти, пенсионер пошел в супермаркет, купил нож и уже на выходе набросился на мужчин. Первому он попал в грудь, второй мужчина успел защититься и отделался легкими порезами.

Первый мужчина, как рассказали очевидцы, умер еще до приезда медиков, а пол вокруг него был покрыт пятнами крови.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство), ч.3 ст.15 и ч.1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины.

По предварительной информации, у пенсионера на момент задержания были явные признаки алкогольного опьянения.

Если суд докажет вину мужчины, ему может грозить от семи до пятнадцати лет за решеткой. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.

Источник: Нацполиция

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