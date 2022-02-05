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Факты / Происшествия

В Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке: есть жертва

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
В Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке: есть жертва

В пятницу, 5 февраля, в пятиэтажном доме в Подольском районе Киева вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, один человек погиб, еще один пострадал. Было эвакуировано восемь человек из здания.

По данным ГСЧС, пожар вспыхнул поздно вечером. На место происшествия прибыли пожарно-спасательной службы. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Эвакуировали жителей соседних квартир.

Позже спасатели обнаружили тело погибшего человека. Его нашли в сгоревшей квартире.

Более того, в помешении нашли пострадавшего. Ему оказали первую помощь и доставили его в больницу.

Пожар на площади 40 квадратных метров удалось ликвидировать за полтора часа.

На месте происшествия работали пять единиц техники и 18 человек.

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Обстоятельства происшествия выясняются. Причина пожара неизвестна.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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