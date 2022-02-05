В Запорожской области четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом

В поселке Победное в Запорожской области четверо детей и двое взрослых людей отравились угарным газом. Событие произошло в частном доме, расположенном на улице Садовая.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение об отравлении малышей и взрослых поступило от дежурного Областного центра экстренной медицинской помощи.

По предварительной информации, в частном жилом доме шестеро жителей дома, среди которых есть четверо детей, отравились угарным газом.

Всех пострадавших доставили в больницу в поселке городского типа Акимовка. По данным медиков, состояние пострадавших – средней тяжести.

В ГСЧС отметили, что утром 4 февраля пациенты находились в удовлетворительном состоянии. Сейчас угрозы их здоровью и жизни нет. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления в доме.

Спасатели призвали украинцев внимательно следить за состоянием своей техники и своевременно устранять все неисправности. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.