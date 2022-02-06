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Пытался сбежать: в Киеве мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады

Юлия Соколова редактор ленты
Верховна Рада

В воскресенье, 6 февраля, в центре Киева был задержан мужчина, который бросил молоток в окно Верховной Рады Украины.

По информации правоохранителей, окно здания парламента повредил 27-летний львовянин. Инструмент для этого – молоток, молодой человек подготовил заранее.

Сегодня он бросил молоток в окно Верховной Рады, после чего пытался скрыться с места инцидента. Однако исчезнуть мужчине не удалось, поскольку его задержали полицейские, несшие службу на прилегающей к зданию ВР территории.

На место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Его действия квалифицированы как хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). По этой статье мужчине может грозить штраф, либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

Пока что с задержанным общаются следователи полиции.

Затримання чоловіка біля ВР

Следует отметить, что это не первый инцидент вокруг Верховной Рады за последние месяцы. Так, в декабре 2021 года в Днепре был задержан мужчина, который сообщил о якобы минировании здания украинского парламента в Киеве.

49-летний мужчина утверждал, что в административном здании Верховной Рады якобы заложена взрывчатка, и он планирует ее дистанционно взорвать. Мужчину задержали по месту жительства.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos, Нацполиция

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