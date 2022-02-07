Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Продавали криминалитету автоматы и гранаты: в двух областях задержали торговцев оружием

Татьяна Забожко редактор ленты
Продавали криминалитету автоматы и гранаты: в двух областях задержали торговцев оружием

Спецподразделения КОРД и Альфа задержали лидера межрегиональной группировки торговцев оружием и одного из его сообщников на территории Винницкой и Черкасской областей.

Задержание произошло во время очередной реализации боевого оружия.

Их обоих уже взяли под стражу на время досудебного расследования с возможностью внесения залога в сумме 198 тыс. грн.

Как сообщают правоохранители, в составе группировки были жители нескольких регионов, в том числе представители криминалитета.

– Фигуранты течение 2021-2022 годов незаконно сбывали оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов, – говорит начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко.

За полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности.

В частности, злоумышленники реализовали:

  • автоматы АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами,
  • восемь пистолетов (марок ТТ, Наган, Браунинг и ПМ),
  • три гранаты,
  • 300 штук патронов.

Во время санкционированных обысков на территории Винницкой и других областей правоохранители изъяли:

  • огнестрельное оружие и патроны к нему (четыре единицы),
  • 173 тыс. грн,
  • $11 тыс.,
  • средства связи,
  • автомобиль,
  • другие доказательства преступной деятельности.
Продавали криминалитету автоматы и гранаты: в двух областях задержали торговцев оружием / 12 фотографий

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

Продолжаются следственные и розыскные действия для привлечения к ответственности других соучастников преступной деятельности.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка