Спецподразделения КОРД и Альфа задержали лидера межрегиональной группировки торговцев оружием и одного из его сообщников на территории Винницкой и Черкасской областей.
Задержание произошло во время очередной реализации боевого оружия.
Их обоих уже взяли под стражу на время досудебного расследования с возможностью внесения залога в сумме 198 тыс. грн.
Как сообщают правоохранители, в составе группировки были жители нескольких регионов, в том числе представители криминалитета.
– Фигуранты течение 2021-2022 годов незаконно сбывали оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов, – говорит начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко.
За полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности.
В частности, злоумышленники реализовали:
- автоматы АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами,
- восемь пистолетов (марок ТТ, Наган, Браунинг и ПМ),
- три гранаты,
- 300 штук патронов.
Во время санкционированных обысков на территории Винницкой и других областей правоохранители изъяли:
- огнестрельное оружие и патроны к нему (четыре единицы),
- 173 тыс. грн,
- $11 тыс.,
- средства связи,
- автомобиль,
- другие доказательства преступной деятельности.
За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами задержанным грозит до семи лет тюрьмы.
Продолжаются следственные и розыскные действия для привлечения к ответственности других соучастников преступной деятельности.