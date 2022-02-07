Спецподразделения КОРД и Альфа задержали лидера межрегиональной группировки торговцев оружием и одного из его сообщников на территории Винницкой и Черкасской областей.

Задержание произошло во время очередной реализации боевого оружия.

Их обоих уже взяли под стражу на время досудебного расследования с возможностью внесения залога в сумме 198 тыс. грн.

Как сообщают правоохранители, в составе группировки были жители нескольких регионов, в том числе представители криминалитета.

– Фигуранты течение 2021-2022 годов незаконно сбывали оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов, – говорит начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко.

За полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности.

В частности, злоумышленники реализовали:

автоматы АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами,

восемь пистолетов (марок ТТ, Наган, Браунинг и ПМ),

три гранаты,

300 штук патронов.

Во время санкционированных обысков на территории Винницкой и других областей правоохранители изъяли:

огнестрельное оружие и патроны к нему (четыре единицы),

173 тыс. грн,

$11 тыс.,

средства связи,

автомобиль,

другие доказательства преступной деятельности.

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За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

Продолжаются следственные и розыскные действия для привлечения к ответственности других соучастников преступной деятельности.