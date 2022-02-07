В Киеве неизвестные побили помощника генерального прокурора Украины. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента и личности причастных людей.

По данным Национальной полиции, пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. Избиение произошло на улице Тверской Тупик в Киеве.

По предварительной информации, к помощнику генпрокурора на улице подошли четыре человека, избили его и скрылись с места происшествия.

49-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Событие зарегистрировали в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные меры.

После выяснения всех деталей и проверки правоохранители смогут предоставить правовую квалификацию этого события.