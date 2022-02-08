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Хотел показать свое кимоно: в Харькове задержан мужчина, пытавшийся развратить школьницу

Наташа Тарчевська редактор ленты
Хотел показать свое кимоно: в Харькове задержан мужчина, пытавшийся развратить школьницу

В Харькове задержан 47-летний мужчина, который планировал растление несовершеннолетней. С 15-летней девочкой он пытался познакомиться в школе высшего спортивного мастерства.

В полицию обратился отец девочки, которая рассказала ему о домогательствах незнакомца. Личность предполагаемого педофила быстро установили.

По данным местных изданий, 7 февраля взрослый мужчина “поджидал” 15-летнюю девочку у выхода из раздевалки. Там он предложил ей прогуляться и даже пообещал “показать свое кимоно”.

Хотел показать свое кимоно: в Харькове задержан мужчина, пытавшийся развратить школьницу / 2 фотографии

Полиция проводит первоочередные следственные действия. В ближайшее время будет установлено, не было ли на счету предполагаемого педофила других девочек, с которыми он пытался установить контакт.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.156 (Растление несовершеннолетних) УК Украины. Если суд докажет вину мужчины, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

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Фото: ТРУХА Харьков

Источник: Нацполиция

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