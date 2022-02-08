На Харьковщине задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери. Завернутое в одеяло тело женщины случайно обнаружили в подвале заброшенного дома.

Инцидент произошел в Краснограде. Горе-сына полиция задержала на следующий день после страшной находки. Мужчина признался, что мать умирала у него на глазах.

Тело два месяца лежало в подвале: на Харьковщине 45-летний мужчина убил родную мать / 3 фотографии

Следователи установили, что 61-летняя женщина погибла еще в середине декабря. В один из вечеров вместе с сыном она распивала спиртные напитки у себя дома, а когда алкоголь закончился, мужчина начал ссору.

В порыве злобы он несколько раз ударил мать кулаком в лицо. После случившегося женщина не выходила на улицу и за помощью к медикам не обращалась. В результате полученных травм через два дня она скончалась в своем доме.

Все это время 45-летний мужчина находился вместе с матерью: во избежание наказания он решил избавиться от тела умершей. Для этого он завернул труп в одеяло и тайком отнес в заброшенное здание.

Что говорят в полиции

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей) УК Украины.

Суд уже избрал горе-сыну меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.