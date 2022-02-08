Задушил целую семью: в Славянске 27-летний мужчина получил пожизненное за тройное убийство

Прокуратура отстояла пожизненное лишение свободы 27-летнему мужчине, больше года назад совершившему тройное убийство. До этого суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в декабре 2020 года в городе Славянск Донецкой области. Мужчина цинично расправился над вдвое старшим товарищем, после чего пришел к нему домой, где перерезал горло сожительнице погибшего и его тещи.

История дела

По данным следствия, тогда еще 26-летний парень вечером 18 декабря встретил на улице своего старшего товарища. Вместе мужчины пошли в магазин, однако по дороге между ними произошел конфликт.

Молодой человек достал из кармана куртки веревку и задушил 56-летнего мужчину, после чего выбросил его тело за гаражами.

Позже в тот же вечер убийца понял, что родные товарища могут заподозрить его в убийстве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он без приглашения посетил его дом.

Уже на следующий день 54-летнюю сожительницу погибшего и ее мать с инвалидностью соседи обнаружили мертвыми. Парень перерезал им шеи, после чего похитил из их квартиры серебряное кольцо, мобильный телефон и наличные деньги.

Задержание убийцы

На поиски злоумышленника, за один вечер лишившего жизни целой семьи, полиция потратила четыре дня.

26-летний убийца был задержан 22 февраля 2020 года в костюме Супермена. Он получил уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины. Речь идет о совершении умышленного убийства трех человек и краже.

На протяжении всего времени следствия и до оглашения окончательного приговора он находился в СИЗО.

Источник: Донецкая областная прокуратура