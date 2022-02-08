Защищал честь матери: в Славуте за убийство отчима 24-летний парень получил восемь лет

В Хмельницкой области перед судом предстал 24-летний парень, который зарезал своего отчима. За совершенное он получил восемь лет тюрьмы.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в городе Славута. Семья устроила алкогольное застолье, и около двух ночи пьяный 38-летний мужчина начал оскорблять свою жену.

Когда замечания не помогли, 24-летний парень, защищая честь матери, схватил кухонный нож и ударил мужчину в спину, пробив легкое.

Испуганная женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь, однако медики констатировали смерть мужчины. Во время задержания 44-летняя мать защищать сына не стала.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура