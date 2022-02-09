Нашли без головы и среднего пальца: в Балаклее за убийство женщины судят ее свекра

В Балаклее Харьковской области проходит суд по делу жестокой расправы над 37-летней матерью двоих детей. Главным подозреваемым стал ее бывший свекор, однако семья погибшей отказывается верить в эту версию.

Изуродованное тело женщины правоохранители обнаружили в песке на местном карьере, однако на суде 58-летний мужчина не смог объяснить ни все обстоятельств убийства, ни его мотивов.

Что говорят родные Альбины

Журналистам Чрезвычайных новостей мать Светлана Рачинская рассказала, что бывший свекор ее дочери не мог совершить это преступление. Женщина уверена, что таким образом он взял чужую вину на себя.

– Как он себя ведет? Вот, знаете – как люди, совершившие подвиг. А из-за кого этот подвиг? Он взял вину на себя! А за кого он возьмет на себя вину? Только за ребенка за своего! Это не он сделал, – заявила женщина.

Она намекнула, что к расправе над ее дочерью Альбиной может быть причастен сын подозреваемого Виталий, с которым у нее были отношения. За это время женщина родила ему сына.

Подруга погибшей вспоминает, что Альбина часто жаловалась на поведение Виталия после их разрыва. Мужчина буквально караулил ее под домом, ждал, пока она вернется домой и следил, не встречается ли бывшая с кем-то другим.

Без матери остались два мальчика 16 и 8 лет. Своего младшего сына, не дожидаясь приговора суда, Виталий уже успел отобрать от бабушки и старшего брата.

Разногласия на суде

В ходе следствия 58-летний Виктор Быков находился в СИЗО. На суде мужчина неоднократно признавал свою вину, однако ясно объяснить мотив убийства не смог.

По предварительной информации, именно 8-летний внук стал причиной скандала, поскольку после развода мать якобы запретила ему видеться с отцом и дедушкой.

Уже установлено, что убийство 37-летней женщины было детально спланированным. Подозреваемый одолжил у знакомого авто, взял лопату и позвонил по телефону родственнице из неизвестного номера.

В тихом месте остановился и заявил, что машина сломалась. Когда женщина стала заглядывать под капот вместе с ним, мужчина набросился на нее с отверткой. Бездыханное тело, по словам подсудимого, он забросил в багажник, вывез в карьер и зарыл.

Там же впоследствии и нашли тело пропавшей женщины. Судмедэксперт обнаружил около двух десятков ударов отверткой: жертву обнаружили без головы и среднего пальца на правой руке.

Когда по делу циничного убийства 37-летней Альбины будет вынесен приговор, пока неизвестно. Однако родные будут продолжать бороться за справедливость и потребовать более детального расследования.