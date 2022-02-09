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Целился в голову: на Полтавщине мужчина застрелил подругу из ружья покойного отца

Наташа Тарчевська редактор ленты
Целился в голову: на Полтавщине мужчина застрелил подругу из ружья покойного отца

В Полтавской области задержан пьяный 45-летний мужчина, который из ружья выстрелил в голову своей подруге. После совершенного он сам позвонил по телефону в полицию, однако мотива убийства объяснить не смог.

Инцидент произошел вечером 8 февраля в городе Заводское. Когда стражи порядка приехали в дом подозреваемого, на полу в одной из комнат они увидели тело 29-летней женщины без признаков жизни и в луже собственной крови.

Уже известно, что женщина не находилась в родстве с хозяином дома. Во время задержания у 45-летнего мужчины были явные признаки алкогольного опьянения: у него уже взяли кровь для проведения экспертизы.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что стрелял в свою подругу из охотничьего гладкоствольного ружья.

Тогда же выяснилось, что оружие принадлежало его покойному отцу и не было перерегистрировано в установленном законом порядке.

Предварительно уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения: сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте.

Если вину мужчину докажут, ему может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Depositphotos

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