Кричала и давила о парту: в Харькове учительница получила выговор за глумление над учеником

В Харькове дети сняли видео, как учительница английского издевается над учеником младших классов. После того, как скандал получил огласку в соцсетях, она получила выговор.

Инцидент произошел 31 января в общеобразовательной школе №77, однако видео появилось в одном из местных Telegram-каналов только 8 февраля. На следующий день, 9 февраля, с роликом ознакомились работники ювенальной превенции Харькова.

На записи видно, что учительница, возмущаясь поведением ученика 9-10 лет, схватила его под руки и буквально потащила на центр класса.

Женщина не заметила, что одна из одноклассниц мальчика все снимает на свой смартфон, и публично начала не только кричать на ученика, но и давить его о парту.

Мальчик начал плакать, однако это не останавливало учительницу: на кадре слышно, как дети обсуждают, что несколько минут она даже душила их одноклассника.

Такие действия педагога никто не прекратил, а снимавшая видео девочка быстро спрятала телефон, когда к ней приблизилась, вероятно, еще одна учительница.

Конфликт исчерпан?

Ситуацию в школе №77 уже прокомментировала директор департамента образования Харькова Ольга Деменко.

Она заверила, что конфликт между педагогом и учеником “практически исчерпан”, а школа объявила женщине выговор.

– Есть понимание с родителями, которые тоже согласны, что и ребенок вел себя не лучшим образом. Я извинилась перед ними от имени горсовета. Как итог, учительница получила выговор, — подчеркнула Ольга Деменко.

Вопрос увольнения учительницы с английского языка не обсуждался, поскольку в данной ситуации, по словам чиновницы, это было бы излишне.

Педагог работает в этой школе уже почти 10 лет, и за это время подобных случаев не происходило.

– Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит, – заявила директор департамента.

С ситуацией уже ознакомились правоохранители, однако обращались ли в полицию родители мальчика, пока неизвестно. Проводится всесторонняя проверка и правовая оценка происшествия.

Источники: Харьковский городской совет, Вячеслав Макаров