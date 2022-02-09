В Тернопольской области задержан мужчина, который зарезал своего отца и серьезно травмировал брата. Причиной жестокого нападения на родных стало то, что они не захотели угостить мужчину ужином.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в одном из сел Кременецкого района. В тот день 61-летний мужчина и двое его взрослых сыновей пошли к знакомым на подработку.

Вместе со старшим мужчина целый день помогал знакомому колоть свинью, а младший брат выполнял домашнюю работу у другого односельчанина.

— За проделанную работу с одними рассчитались свежестью, а с другим – алкоголем. Конфликт между родственниками возник во время ужина. Отец и брат отказались делиться с членом семьи мясом, говорится в сообщении.

Когда младшего из братьев не пустили поужинать, он разозлился и сразу схватился за нож. Отец встал со стола первым: именно он получил смертельный удар в грудь.

За раненого пенсионера вступился старший брат, однако нападающего остановить не смог — тот ножницами ударил его в лицо, после чего скрылся из дома.

Не угостили ужином: под Тернополем мужчина убил отца и тяжело ранил брата / 2 фотографии

Установлено, что после этого мужчина прибежал к своей соседке, где во всем признался. Сначала та не поверила и решил навестить его дом. Лишь после увиденного взволнованная соседка вызвала правоохранителей и медиков.

Что говорят в полиции

Допросив односельчан, полицейским стало ясно, что семья считалась неблагополучной.

— Ни один из мужчин не работал, перебивались временными подработками. Заработанное сразу пропивали. Не редкостью были в этой семье ссоры и потасовки, — говорится в сообщении.

Пока соседка ждала приезда медиков, подозреваемый успел скрыться: следователи совместно с участковым разыскали его уже через несколько часов. Мужчина прятался в заброшенном здании в соседнем селе.

Бригада скорой помощи констатировала смерть отца подозреваемого. При жизни старшего брата продолжают бороться медики, мужчина находится в реанимации.

Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Вполне возможно, что после совершения первоочередных следственных действий количество статей может увеличиться.