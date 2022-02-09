В Харьковской области разоблачили местного жителя, который был завербован спецслужбами РФ.

По данным правоохранителей, харьковчанина привлекли к сотрудничеству с российскими службами в период выезда украинца в Россию на заработки. При этом россияне применяли в отношении гражданина Украины угрозы и психологическое давление.

От харьковчанина требовали собирать и передавать кураторам из РФ актуальную информацию в сфере обороны и, в частности, сведения о военных объектах в Харьковской области: их дислокацию, численность, личный состав, имеющееся вооружение, систему охраны и обороны и т.д.

— После возвращения нашего соотечественника на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессий в отношении его оставшихся в РФ родственников, — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины смогла предотвратить передачу спецслужбам России сведений, которые могли навредить госбезопасности Украины.

Против харьковчанина возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена в форме шпионажа) УК Украины. Разоблаченному украинцу уже сообщили о подозрении. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В СБУ напомнили, что от уголовной ответственности за госизмену освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий на выполнение вражеских спецслужб и добровольно сообщили об этом в правоохранительные органы.

Напомним, в ноябре прошлого года был задержан украинский военный, собиравший тайные данные о ракетных войсках для Российской Федерации.