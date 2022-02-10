Прожили вместе 30 лет: на Одесчине многодетная женщина топором разрубила мужу голову

В Одесской области арестовали многодетную мать, жестоко расправившуюся над мужем, с которым прожила более 30 лет вместе. Так женщина решила отомстить за многолетнее домашнее насилие в семье.

Инцидент произошел в селе Кошары. Бездыханное тело 54-летнего Сергея с проломленной головой нашли на одном из дачных участков.

Соседи рассказали, что вместе с женой он воспитал сына и двух дочерей. Однако полицейские не ожидали, что женщина признается в убийстве отца своих детей.

Топор и две бутылки водки

56-летняя Любовь Клуссон спокойно и четко рассказала все подробности того дня, что именно заставило ее пойти на такой поступок.

В тот день Сергей в очередной раз потребовал у женщины денег, чтобы купить себе водки. Она объяснила, что сейчас у нее отпуск, и лишних денег не осталось. Угрожая избиением, мужчина заставил Любовь пойти в магазин.

– Ну, снова начал угрожать. Говорю: нет денег, ты что, сошел с ума? А он мне: Ты что, мне водку не купишь?! Да я тебе бошку развалю! – вспоминает женщина.

В последний раз супружескую пару (Сергей и Любовь уже не один год официально разлучены, однако продолжали жить вместе на разных этажах дома – Ред.) видели именно в магазине. За две бутылки водки, пиво и папиросы рассчитывалась женщина.

Дальше, как рассказала Любовь следователям, она дождалась, пока Сергей заснул после спиртного. В это время она схватилась за топор и, не дожидаясь расправы над собой, хладнокровно убила сонного мужчину.

Когда наступила ночь, женщина завернула труп одеялом и на тележке отвезла его на соседний участок.

— Не могла уже… Меня доказать!… Не знаю — никогда в жизни никого не обидела, — добавляет Любовь.

Прошлое тирана и СИЗО для женщины

Женщина вспоминает, что ее бывший муж хоть и был хорошим мастером по резьбе по дереву, однако не один десяток лет злоупотреблял алкоголем.

От побоев мужчины-тирана страдала не только она, но и трое их детей. Сын, по ее словам, семь раз убегал из дома, а одна из дочерей после страшных побоев родного отца не может иметь детей.

— И тюнером голову разбивал, и что угодно… И челюсть ломал мне… Носовая пазуха сломана. Ноги все синие, гематомы были. Обещал, что не будет пить. Клялся… Но там напрасно, — со слезами на глазах рассказывала Любовь.

Сергей постоянно избивал и издевался над женой, но даже после развода оставался жить в общем доме.

Соседи практически единогласно поддерживают 56-летнюю Любовь и уверяют: она не планировала умышленное убийство, а просто потеряла контроль из-за нервов.

Тем временем суд уже избрал женщине меру пресечения: следующие два месяца она проведет в СИЗО. Любовь признается, что не жалеет о своем поступке и сейчас может быть спокойна за будущее троих своих детей.

Уголовное производство в отношении женщины открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство). По меньшей мере, семь следующих лет она может провести в тюрьме.