Спала после вечеринки: на Луганщине будут судить мужчину, изнасиловавшего свою соседку

В Луганской области будут судить 36-летнего мужчину, который изнасиловал свою соседку, когда она спала. Ему может грозить до пяти лет за решеткой.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Северодонецке. В тот вечер ранее судимый мужчина вместе со своей подругой пошел в гости к общим знакомым.
Там вся компания употребляла алкогольные напитки, а по завершении вечеринки они вдвоем вернулись домой к 36-летнему мужчине.
Предварительно известно, что женщина сама предложила остаться у него на ночь. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина решил “воспользоваться моментом”.
– Во время сна мужчина против воли и без добровольного согласия изнасиловал ее. Потерпевшая после преступления обратилась в больницу и сообщила о случившемся сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.
По состоянию на февраль досудебное расследование по делу было завершено, что свидетельствует о достаточном доказательстве вины 36-летнего мужчины.
Только сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.
Источник: Луганская областная прокуратура