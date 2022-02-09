Спала после вечеринки: на Луганщине будут судить мужчину, изнасиловавшего свою соседку

В Луганской области будут судить 36-летнего мужчину, который изнасиловал свою соседку, когда она спала. Ему может грозить до пяти лет за решеткой.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Северодонецке. В тот вечер ранее судимый мужчина вместе со своей подругой пошел в гости к общим знакомым.

Там вся компания употребляла алкогольные напитки, а по завершении вечеринки они вдвоем вернулись домой к 36-летнему мужчине.

Предварительно известно, что женщина сама предложила остаться у него на ночь. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина решил “воспользоваться моментом”.

– Во время сна мужчина против воли и без добровольного согласия изнасиловал ее. Потерпевшая после преступления обратилась в больницу и сообщила о случившемся сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

По состоянию на февраль досудебное расследование по делу было завершено, что свидетельствует о достаточном доказательстве вины 36-летнего мужчины.

Только сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Источник: Луганская областная прокуратура