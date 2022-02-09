В селе Тростянец Винницкой области 12-летняя Ангелина Соболь спасла на два года младшего двоюродного брата, провалившегося под лед в шестиметровую яму.

Шестиклассница бросила мальчику ветку акации и что было сил удерживала его на поверхности водоема в течение двадцати минут.

Кроме того, еще и умудрялась в это время объяснять по телефону тете дорогу.

– Я очень перепугалась. У меня рука сразу же начала болеть, потому что Захар намного тяжелее меня, еще и одежда. Было очень тяжело. Я уж думала, что либо сейчас пойду за ним в воду, либо просто отпущу палку, – вспоминает Ангелина Соболь.

Сам Захар тоже продемонстрировал в критической ситуации выдержку – не паниковал и отчаянно боролся с сестрой за свою жизнь.

Он почти смог выбраться, но куртка потащила назад.

– Я пытался зацепиться ногами за землю, но погружался еще глубже, – рассказывает мальчик.

Никакие крики о помощи не помогали, потому что возле искусственного водоема, рядом с которым брат с сестрой катались с горки, зимой немноголюдно.

Кто пришел девочке на помощь

Мать Захара Татьяна Табачук, как только племянница сообщила ей об инциденте, выбежала на улицу и остановила первый попавшийся автомобиль.

В нем ехала молодая пара из Винницы. Они не просто домчали женщину, а еще и первыми бросились спасать ее сына.

– Помогли вытащить Захара, дали теплые вещи и подвезли нас на машине домой, – рассказывает мать спасенного мальчика.

Вернувшись в дом, мальчика мигом искупали в теплом душе, растерли водкой, напоили чаем с лимоном и завернули в одеяло.

– Как видите, слава Богу, сейчас все хорошо, – говорит женщина.

Что говорят о спасении мальчика в ГСЧС

Спасатели поражены, насколько четко, будто по инструкции, действовала девочка в экстремально стрессовой ситуации.

А в таких случаях, отмечают, главное – не паниковать и не бросаться голыми руками вытаскивать человека из воды.

– Сначала необходимо позвонить по номеру 101 в службу спасения, а потом уже искать подручные средства. Это могут быть, как в этом случае, палка или же шарф, верхняя одежда, ремень, – объясняет пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Оксана Урбанская.

Героизм девочки в ГСЧС обещают отметить торжественно – она станет номинантом на получение премии Герой-спасатель года от Винницкой области.

Что об Ангелине говорят в селе

После спасения двоюродного брата Ангелину в селе считают героиней. Ее первый учитель Павел Бойко гордится ученицей.

– Это очень школьная наука помогла. Дети у нас хорошо знакомы с техникой безопасности в чрезвычайных ситуациях, – отмечает первый учитель Ангелины.

Павел Бойко уверен: если бы девочка быстро не сориентировалась в этой ситуации, трагедии было бы не избежать.