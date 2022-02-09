В селе Тростянец Винницкой области 12-летняя Ангелина Соболь спасла на два года младшего двоюродного брата, провалившегося под лед в шестиметровую яму.
Шестиклассница бросила мальчику ветку акации и что было сил удерживала его на поверхности водоема в течение двадцати минут.
Кроме того, еще и умудрялась в это время объяснять по телефону тете дорогу.
– Я очень перепугалась. У меня рука сразу же начала болеть, потому что Захар намного тяжелее меня, еще и одежда.
Было очень тяжело. Я уж думала, что либо сейчас пойду за ним в воду, либо просто отпущу палку, – вспоминает Ангелина Соболь.
Сам Захар тоже продемонстрировал в критической ситуации выдержку – не паниковал и отчаянно боролся с сестрой за свою жизнь.
Он почти смог выбраться, но куртка потащила назад.
– Я пытался зацепиться ногами за землю, но погружался еще глубже, – рассказывает мальчик.
Никакие крики о помощи не помогали, потому что возле искусственного водоема, рядом с которым брат с сестрой катались с горки, зимой немноголюдно.
Кто пришел девочке на помощь
Мать Захара Татьяна Табачук, как только племянница сообщила ей об инциденте, выбежала на улицу и остановила первый попавшийся автомобиль.
В нем ехала молодая пара из Винницы. Они не просто домчали женщину, а еще и первыми бросились спасать ее сына.
– Помогли вытащить Захара, дали теплые вещи и подвезли нас на машине домой, – рассказывает мать спасенного мальчика.
Вернувшись в дом, мальчика мигом искупали в теплом душе, растерли водкой, напоили чаем с лимоном и завернули в одеяло.
– Как видите, слава Богу, сейчас все хорошо, – говорит женщина.
Что говорят о спасении мальчика в ГСЧС
Спасатели поражены, насколько четко, будто по инструкции, действовала девочка в экстремально стрессовой ситуации.
А в таких случаях, отмечают, главное – не паниковать и не бросаться голыми руками вытаскивать человека из воды.
– Сначала необходимо позвонить по номеру 101 в службу спасения, а потом уже искать подручные средства. Это могут быть, как в этом случае, палка или же шарф, верхняя одежда, ремень, – объясняет пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Оксана Урбанская.
Героизм девочки в ГСЧС обещают отметить торжественно – она станет номинантом на получение премии Герой-спасатель года от Винницкой области.
Что об Ангелине говорят в селе
После спасения двоюродного брата Ангелину в селе считают героиней. Ее первый учитель Павел Бойко гордится ученицей.
– Это очень школьная наука помогла. Дети у нас хорошо знакомы с техникой безопасности в чрезвычайных ситуациях, – отмечает первый учитель Ангелины.
Павел Бойко уверен: если бы девочка быстро не сориентировалась в этой ситуации, трагедии было бы не избежать.