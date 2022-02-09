В Харькове из семьи изъяли 12-летнего мальчика, который вынужден был спать на полу среди грязи и маминых бутылок из-под алкоголя. Последние несколько дней его кормила соседка.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек Новобаварского района города.

Ел у соседей и спал на грязном полу: у харьковчанки изъяли 12-летнего сына / 3 фотографии

В квартире, где вместе с мальчиком проживала его родная мать, правоохранители обнаружили не только заброшенные и загроможденные мусором комнаты, но и стойкий запах спиртного и дыма сигарет.

По предварительной информации, своего 12-летнего сына женщина вынуждала спать на полу “в воспитательных целях”. Сразу около ватного одеяла, которое служило ребенку кроватью, стояла полная банка окурков.

После увиденного правоохранители организовали изъятие мальчика в детскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

На горе-мать в тот же вечер было составлено два админпротокола по ст.184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и ст.173-2 (Совершение домашнего насилия) КУоАП.

Есть ли у 12-летнего мальчика отец, неизвестно. В ближайшее время целесообразность пребывания ребенка вместе с матерью определят социальные службы.