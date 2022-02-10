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Пришел поставить свечу: в Мелитополе мужчина вынес из церкви метровый ящик с деньгами

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пришел поставить свечу: в Мелитополе мужчина вынес из церкви метровый ящик с деньгами

В Запорожье 37-летний мужчина вынес из церкви пожертвование верующих. Полицейские задержали его на соседней улице в считанные минуты после ограбления.

Инцидент произошел после обеда 10 февраля в Мелитополе. Патрульные заметили странного мужчину, пытавшегося скрыть под одеждой метровый деревянный ящик.

Во время разговора он признался, что вынес ящик из собора Александра Невского. Мужчина добавил, что перед этим он зашел в церковь и зажег свечу.

Заметив, что в храме никого нет, он нагло украл деревянный ящик, и большие размеры коробки его не остановили.

Сколько денег было внутри, в полиции не сообщили, однако известно, что горе-вор уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

В ближайшее время инцидента будет дана правовая оценка: скорее всего, производство будет открыто по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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