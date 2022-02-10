Служба безопасности Украины разоблачила украинцев, которые по заданию спецслужб РФ должны были совершить провокации против населения России.

По данным правоохранителей, российские спецслужбы тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения, чтобы потом обвинить в этом Украину.

– Такие действия страна-агрессор могла использовать как очередную причину для оправдания дальнейшего давления на Украину, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали троих жителей Киевщины, выходцев из криминальных кругов. Для совершения провокаций на территории России злоумышленников должны были обеспечить поддельными документами.

Завербованные украинцы получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой, а отъезд первой группы в РФ был запланирован в ближайшие дни.

СБУ задержала украинцев, планировавших диверсии против россиян на заказ спецслужб РФ / 8 фотографий

Для совершения провокаций была разработана пошаговая инструкция действий, а детали сделки злоумышленники должны были получить в России. При выполнении задания каждому из завербованных украинцев обещали по $4 тыс.

Российские кураторы заверили украинских граждан, что после выполнения задания их отправят домой.

– Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания, – сообщили в СБУ.

СБУ смогли предотвратить осуществление провокаций, а организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

Указанные лица являются тренерами в спортклубах по контактным единоборствам и ранее неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

Правоохранители также установили, что провокаторы в октябре-декабре прошлого года прибегли к вандализму над памятником Степана Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Кроме того, один из задержанных создал силовое крыло, в состав которого входили спортсмены и представители криминалитета. Группа должна была участвовать в проплаченных массовых беспорядках в Киеве в конце января 2022, чем должна была спровоцировать драки.

Во время обысков у злоумышленников изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Следствие продолжается следственные действия, а правоохранители уже открыли уголовное производство по ст. 111 (Государственное предательство) УК Украины.