Сегодня, 10 февраля, в городе Кривом Роге, что в Днепропетровской области, под зданием горсовета прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Первый городской.

По данным телеканала, сотрудник муниципальной гвардии сообщил, что в здание курьер принес посылку, в которой обнаружили неизвестный металлический предмет.

Всех сотрудников горсовета эвакуировали, а на место оперативно прибыли правоохранители и спасатели.

Впоследствии пакет вынесли за пределы здания горсовета и взорвали.

По данным телеканала, посылка была на имя и. о. городского головы Юрия Вилкула. Ее якобы прислали из Беларуси.

ОБНОВЛЕНО в 13.40

Как сообщили Фактам ICTV в СБУ, взрыв возле горсовета Кривого Рога был учением. Спецучение провели без предварительного согласования.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, в Украине в последнее время увеличилось количество случаев ложных сообщений о минировании зданий органов власти, объектов критической инфраструктуры и социальной сферы.

Обыски в Криворожском горсовете

Ранее сообщалось, что 7 февраля работники Государственного бюро расследований пришли с обысками в Криворожский горсовет и его исполнительный комитет.

Источник: Первый городской

Фото: Первый городской