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Взрыв в Кривом Роге: СБУ провела спецучение без предупреждения

Марта Бондаренко редактор ленты
Взрыв в Кривом Роге: СБУ провела спецучение без предупреждения

Сегодня в Кривом Роге Служба безопасности Украины (СБУ) без предупреждения провела спецтренировку, максимально приближенную к реальным событиям. Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в Украине в последнее время увеличилось количество случаев ложных сообщений о минировании зданий органов власти, объектов критической инфраструктуры и социальной сферы.

В СБУ уделяют максимальное внимание проверке уровня террористической защищенности вышеперечисленных объектов.

Спецтренировка в отличие от запланированных учений предполагает внезапную проверку способности спасателей и силовых структур максимально оперативно реагировать на ситуацию.

Фото: СБУ

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