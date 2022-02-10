Сегодня в Кривом Роге Служба безопасности Украины (СБУ) без предупреждения провела спецтренировку, максимально приближенную к реальным событиям. Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в Украине в последнее время увеличилось количество случаев ложных сообщений о минировании зданий органов власти, объектов критической инфраструктуры и социальной сферы.

В СБУ уделяют максимальное внимание проверке уровня террористической защищенности вышеперечисленных объектов.

Спецтренировка в отличие от запланированных учений предполагает внезапную проверку способности спасателей и силовых структур максимально оперативно реагировать на ситуацию.