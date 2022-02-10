В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента, который планировал совершить теракт в Киеве – поджечь автомобиль возле здания общественной организации.

По информации СБУ, задержанный – местный житель, которого завербовала одна из государственных структур Беларуси.

Злоумышленника задержали, когда он пытался поджечь автомобиль.

– Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику, – уточнили в СБУ.

По информации спецслужбы, задержанный также запугивал представителей СМИ и иностранцев: наносил соответствующие надписи с угрозами вблизи их жилья в столице.

Этот же мужчина сообщал о фейковых минированиях и собирал сведения о военных в приграничных районах. Кроме того, он причастен к организации несанкционированных псевдомитингов у дипломатических представительств других государств, во время которых звучала деструктивная агитация.

После задержания злоумышленник признался, что должен был получить средства за поджог автомобиля в Киеве. Кроме того, он ездил в Житомир, чтобы по заданию кураторов сфотографировать автомобили возле военкомата. Соответствующее видео признаний обнародовало СБУ.

– По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь, — отметили в СБУ.

По информации следствия, мужчина был завербован через анонимную группу в мессенджере Telegram. С кураторами он общался посредством запрещенных в Украине российских электронных почтовых сервисов.

Деньги за совершение провокаций задержанный получал из-за границы на банковскую карточку.

Расследование проходит по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Во время избрания меры пресечения обвинение будет просить суд отправить мужчину под стражу.

Предотвратили теракт в Киеве: в СБУ заявили о задержании завербованного Беларусью агента / 4 фотографии

Следует отметить, что согласно ст. 258 УКУ, террористический акт – это применение оружия, совершение взрыва, поджога, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека либо причинили значительный имущественный ущерб, если целью было нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокация военного конфликта и т.д. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества (или без нее).

Если же теракт совершен повторно или по сговору группой лиц, то злоумышленника могут лишить свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В то же время государственная измена наказывается лишением свободы сроком от 12 до 15 лет (с конфискацией имущества или без нее).

В январе в СБУ сообщили о разоблачении российского агента, планировавшего серию терактов в Одессе и Одесской области.

В то же время в декабре прошлого года в Черкасской области СБУ предотвратила теракт в одном из колледжей. Тогда двое студентов распространяли угрозы устроить расстрел одногруппников.