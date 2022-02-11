Жил в забитой на гвозди кладовке: под Дубно мать избила 12-летнего сына и написала отказ

В Ровенской области 12-летний мальчик пожаловался, что мать над ним издевается и бьет палкой. В тот же вечер женщина написала заявление об отказе от родного сына.

Инцидент поразил всех жителей села Смыга в Дубенском районе. Одинокого, заплаканного и насквозь промокшего Димы поздним вечером встретили дети, которые привели его к себе домой. Оттуда взрослые и вызвали полицию, поскольку мальчик рассказал – сбежал из дома из-за побоев матери.

— Просто говорил, что его оскорбляют, что избивают. Что мама его палкой била. Он утром завтракал, а мама избила его палкой. У него синяк под глазом был. Я прибежала к нему, спрашиваю, что произошло. Он говорит, я убежал из дома, потому что меня избила мама, – рассказала неравнодушная соседка.

Комната-кладовка

Полицейские в тот же вечер вместе с Димой поехали к его родителям. Дом, где жила семья, выглядел вполне ухоженно, однако мальчик жил в полной изоляции от семьи почти полгода.

12-летнего сына мать поселила в настоящую котельную-кладовку: небольшое помещение без окон, где топят печь. Из удобств — только стол и старая кровать.

Самым ужасным стало то, что на ночь комнату мальчика мать забивала гвоздями, и ребенок не мог выйти даже в туалет.

– Он был подавлен, испуган и вообще не общался. В комнате мы зафиксировали, что стояло ведро для соответственных нужд. Также была тарелка с едой и чашка с водой. Мальчик рассказал, что проживает в данной комнате с сентября месяца, — сообщили в полиции.

Что рассказала семья Димы

С журналистами Чрезвычайных новостей согласилась пообщаться только бабушка мальчика. Для нее Дима не родной внук, потому что вместо родного отца его воспитывает отчим.

По словам Лидии Билык, мальчик ничего не нуждается и никто его не оскорбляет. А закрывали Диму в кладовой на гвозди из-за того, что он якобы постоянно убегал из дома.

— На два дня, максимум на четыре, мы его закрывали, потому что сбегал в лес. Слушайте, убегал в лес, управиться с ним не возможно. Я еще не видела такого ребенка, – пожаловалась пенсионерка.

В то же время в полиции уточнили, что мать в 2020 году уже получала штраф за избиение своего сына. Почему она продолжила издеваться над мальчиком, журналистам женщина так и не объяснила.

В доме, откуда был изъят Дима, он проживал уже семь лет, после второго замужества матери. Сейчас она воспитывает еще пятилетнюю дочь.

После последнего инцидента с полицией женщина без колебаний написала отказ на сына, обьяснив это тем, что якобы “не справляется”.

Где мальчик сейчас

О том, что Дима не первый год конфликтует со своей матерью, полицейским рассказали учителя лицея, куда мальчик ходил в шестой класс.

Педагоги подтвердили, что у него вполне нормальное поведение, однако часто он требует немного больше внимания, чем его одноклассники.

Первое, что Дима попросил инспектора ювенальной полиции, когда они приехали к нему домой – это помочь ему решить примеры по математике, потому что ему не удалось это сделать самому.

Сейчас 12-летний мальчик находится в Ровенском областном центре социально-психологической реабилитации. Первые несколько дней он часто плакал и не понимал, что происходит.

— Он чуть-чуть плакал, наблюдалась тревожность. Но это нормально, потому что ребенок попал в новое заведение, это период адаптации. Ребенок рассказывает, что попал сюда из-за физического насилия со стороны матери, – рассказали в центре реабилитации.

Несмотря на заявление об отказе от сына, полиция все же составила на горе-матерь админпротокол за домашнее насилие. Женщине дали три месяца, чтобы она исправилась и получила возможность вернуть ребенка.