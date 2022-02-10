Изменил жене с несовершеннолетней: на Львовщине многодетного отца отпустили на свободу

Во Львовской области суд отпустил на свободу многодетного отца, изменившего своей жене с несовершеннолетней. В тот момент девочке было меньше 16-ти лет.

По данным следствия, половой акт между взрослым мужчиной и школьницей случился в начале мая 2019 года.

“Влюбленный” кавалер хорошо знал, что девочка еще не достигла совершеннолетия. В то же время в материалах суда отмечено, что секс между ними был добровольным.

Знала ли об измене жена подсудимого до начала следствия, не указывается. Вместе с ней мужчина воспитывает троих маленьких детей.

Что решил суд

В материалах дела говорится, что подсудимый полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается в совершенном. Ни гражданского иска, ни каких-либо других претензий несовершеннолетняя девочка к нему не выдвинула.

Уголовное производство было открыто ч. 1 ст. 155 (Половые сношения с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста) УК Украины.

Согласно решению суда, мужчина получил два года условного срока. В то же время судья заменил это на один испытательный год, фактически отпустив его на свободу.

Кроме этого, горе-семьянин должен будет заплатить более 4 тыс. гривен, которые государство потратило на проведение экспертизы.

Источник: ЕГРСР